ВТБ: объем выдач "арктической ипотеки" превысил 1 млрд рублей

Общий объем сделок по новой льготной программе "арктическая ипотека" в ВТБ уже превышает 1,3 млрд рублей. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты при покупке недвижимости, составляет 3,6 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе кредитной организации, наибольший объем выдач по "арктической ипотеке" приходится на Архангельскую область. В топ-3 также входят Красноярский край и Мурманская область. В основном по программе клиенты приобретают вторичное жилье, которое занимает около 80% в выдачах.

"ВТБ всегда выступал за адресную помощь клиентам, особенно в вопросе улучшения жилищных условий. И арктическая ипотека — один из удачных проектов точечной поддержки заемщиков. Мы понимаем, что наличие собственного комфортного жилья особенно актуально в суровых климатических условиях, поэтому подключились к реализации программы среди первых на рынке. В период высоких ставок по рыночным ипотечным программам наибольший отклик у жителей арктической зоны вызывает возможность купить на льготных условиях вторичное жилье — с такими объектами мы провели большинство сделок", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

"Арктическая ипотека" позволяет купить недвижимость по сниженной ставке на весь срок договора в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночный показатель по субъекту, который устанавливается Минстроем РФ.