В четырех районах области временно отключат электроснабжение 1 и 2 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);

01.02.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива-1,2,3, СНТ Энергетик, СНТ Березовая Грива, ул. Сосновая, ул. Березовая, ул. Подлесная, ул. Приозерная);

01.02.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

01.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский р-н:

п. Прибой (ул. Вишневая, ул. Речная, Раздольная, ул. Садовая, ул. Цветочная);

02.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);

02.02.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.