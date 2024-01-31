В четырех районах области временно отключат электроснабжение 1 и 2 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);
01.02.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива-1,2,3, СНТ Энергетик, СНТ Березовая Грива, ул. Сосновая, ул. Березовая, ул. Подлесная, ул. Приозерная);
01.02.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка
01.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский р-н:
п. Прибой (ул. Вишневая, ул. Речная, Раздольная, ул. Садовая, ул. Цветочная);
02.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);
02.02.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
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