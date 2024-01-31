ВТБ вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии HeadHunter

По итогам 2023 года ВТБ вошел в тройку лидеров среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей HeadHunter, поднявшись за год сразу на четыре позиции.
В исследовании приняли участие более 2000 компаний, представляющих самые разные отрасли российской экономики. Рейтинг ежегодно составляется на основе трех параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, а также уровня развития ее HR-процессов.
Интерес к ВТБ как к работодателю ежегодно растет. В 2023 году к команде банка присоединились свыше 13 000 человек. Заметно вырос и интерес к программам стажировок: получено более 31 000 заявок на 400 мест по всей России, что на 60% выше, чем в 2022 году.
В начале прошлого года бренд работодателя ВТБ получил новое развитие: обновлены ценностное предложение для соискателей и сотрудников банка, а также слоган работодателя и визуальный стиль.
ВТБ реализовал целый ряд инициатив, направленных на повышение вовлеченности сотрудников. Банк усовершенствовал программы материальной мотивации, в частности провел пересмотр заработных плат и расширение социального пакета. Кроме того, внедрены новые образовательные программы: десятки тысяч сотрудников банка прошли подготовку по различным программам профессионального обучения, а также развития цифровых и "мягких" навыков.
"Мы очень рады войти в тройку лидеров в одном из самых престижных рейтингов российских работодателей. Банк в течение многих лет последовательно и результативно ведёт работу над развитием бренда работодателя и практиками в области управления персоналом. Отрадно видеть, что наша работа получила высокие оценки в данном рейтинге. Сегодня конкуренция на рынке труда особенно высока, и для нас крайне важны доверие сотрудников банка и интерес со стороны соискателей", — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.
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