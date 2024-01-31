По итогам 2023 года на долю ЧП с квартирами приходится 63% от общего числа страховых случаев с недвижимостью россиян — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем 83% происшествий были зафиксированы в январе. Самая распространенная причина обращений по страхованию квартир — затопления.

Согласно статистике ВСК, в 2023 году основной причиной обращений россиян по страхованию квартир стали затопления — на данный риск пришлось почти 78% происшествий. На втором месте — около 5% страховых случаев — пожары. На третьем месте стихийные бедствия — 2%.

В 45% случаев причиной повреждения квартиры водой являются заливы со стороны соседей. Также ЧП часто становятся следствием аварий систем отопления и водоснабжения (40%). Средний размер компенсации в связи с затоплением квартиры составляет 44 тыс. Для сравнения, ущерб от возгорания в 2023 году оценивался в среднем в 169 тыс. рублей.

Почти все заявления на получение компенсации в связи со стихийными бедствиями в 2023 году поступили от жителей Удмуртии, пострадавших из-за урагана и града в июле. При этом последствия стихии были незначительными — средняя выплата составила 69 тыс. рублей.

Несмотря на то что большая часть происшествий с квартирами была зафиксирована в январе (82%), морозы редко становились причиной повреждений (не более 1%). Средняя выплата из-за заморозки и прорыва труб составила 69 тыс. рублей.

Не менее 11% страховых случаев было зафиксировано в рамках полисов страхования ответственности перед третьими лицами (т.е. если пострадал не сам застрахованный, а соседи по его вине). Причем в 67% случаев виновными в наступлении страхового события являются мужчины. Средний размер компенсации, которую страховая компания выплачивала пострадавшим, составила 81 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наибольшим числом происшествий с квартирами (без учета Москвы и Московской области), вошли: