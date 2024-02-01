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Происшествия

В Промышленном районе Самары произошла крупная коммунальная авария

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ул. Губанова в районе дома № 15 произошел технологический отказ на водопроводной линии, предположительно, поврежден водовод большого диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

"Идет утечка холодной воды на ул. Солнечную и Губанова. Специалисты "РКС-Самара" на месте, идет обследование участка для дальнейших работ", - отмечается в сообщении.

В мэрии призвали жителей улиц Губанова и Солнечной срочно убрать машины.

"Утечка происходит на месте ночной автостоянки, нужно срочно убирать автомобили — они мешают начать ремонтные работы", - предупредили в городской администрации.

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