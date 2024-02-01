В Промышленном районе Самары произошла крупная коммунальная авария

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На ул. Губанова в районе дома № 15 произошел технологический отказ на водопроводной линии, предположительно, поврежден водовод большого диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.