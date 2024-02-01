В Промышленном районе Самары произошла крупная коммунальная авария

На ул. Губанова в районе дома № 15 произошел технологический отказ на водопроводной линии, предположительно, поврежден водовод большого диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
"Идет утечка холодной воды на ул. Солнечную и Губанова. Специалисты "РКС-Самара" на месте, идет обследование участка для дальнейших работ", - отмечается в сообщении.
В мэрии призвали жителей улиц Губанова и Солнечной срочно убрать машины.
"Утечка происходит на месте ночной автостоянки, нужно срочно убирать автомобили — они мешают начать ремонтные работы", - предупредили в городской администрации.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..