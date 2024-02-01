Суд запретил самарцу катать земляков на гидросамолете над Волгой

С иском в суд обратилась Куйбышевская транспортная прокуратура. Согласно опубликованному решению служителей Фемиды, незаконные полеты организовал житель Самары по фамилии Осоргин. При проверке прокуратура выяснила, что у Осоргина есть сверхлегкий гидросамолет F-11 Odissey.

"Согласно объяснению Осоргина летом он со своей семьей проводит время на острове Ширяевский либо на других островах, находящихся на акватории р. Волга, где семья разбивает лагерь и проживает большую часть лета. На острова он добирается на гидросамолете. Находясь на острове, Осоргин часто получает от различных граждан просьбы прокатить их на самолете с целью получения новых положительных эмоций, зачастую граждане подходят к нему с вопросом о стоимости экскурсионного или туристического полета, на что он сообщает, что полет по короткому маршруту стоит 2,5 тыс. руб., по длинному маршруту 5 тыс. рублей. Деньги граждане перечисляют по номеру телефона, который принадлежит Арине, подруге дочери Осоргина", — следует из опубликованных материалов суда.

Ревизоры остановили воздушное судно и выяснили, что там нет судовой документации и списка пассажиров. Также у владельца самолета не было сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки. В итоге Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконной коммерческую эксплуатацию воздушного судна и запретить осуществлять полеты до получения сертификата.

Суд решил иск прокурора удовлетворить.

"Запретить Осоргину выполнение коммерческих услуг, в том числе по экскурсионным и прогулочным полетам на гидросамолете в отсутствие сертификата эксплуатанта. Взыскать с Осоргина в доход государства государственную пошлину", — указано в решении суда.

Исполнение решения суда теперь на контроле в прокуратуре.