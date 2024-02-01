Суд запретил самарцу катать земляков на гидросамолете над Волгой

С иском в суд обратилась Куйбышевская транспортная прокуратура. Согласно опубликованному решению служителей Фемиды, незаконные полеты организовал житель Самары по фамилии Осоргин. При проверке прокуратура выяснила, что у Осоргина есть сверхлегкий гидросамолет F-11 Odissey.
"Согласно объяснению Осоргина летом он со своей семьей проводит время на острове Ширяевский либо на других островах, находящихся на акватории р. Волга, где семья разбивает лагерь и проживает большую часть лета. На острова он добирается на гидросамолете. Находясь на острове, Осоргин часто получает от различных граждан просьбы прокатить их на самолете с целью получения новых положительных эмоций, зачастую граждане подходят к нему с вопросом о стоимости экскурсионного или туристического полета, на что он сообщает, что полет по короткому маршруту стоит 2,5 тыс. руб., по длинному маршруту 5 тыс. рублей. Деньги граждане перечисляют по номеру телефона, который принадлежит Арине, подруге дочери Осоргина", — следует из опубликованных материалов суда.
Ревизоры остановили воздушное судно и выяснили, что там нет судовой документации и списка пассажиров. Также у владельца самолета не было сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки. В итоге Куйбышевская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконной коммерческую эксплуатацию воздушного судна и запретить осуществлять полеты до получения сертификата.
Суд решил иск прокурора удовлетворить.
"Запретить Осоргину выполнение коммерческих услуг, в том числе по экскурсионным и прогулочным полетам на гидросамолете в отсутствие сертификата эксплуатанта. Взыскать с Осоргина в доход государства государственную пошлину", — указано в решении суда.
Исполнение решения суда теперь на контроле в прокуратуре.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.