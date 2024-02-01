Жители Поволжья сэкономили почти 4 млрд рублей в 2023 году благодаря бонусной программе "СберСпасибо"

Жители Поволжья все больше экономят благодаря программе лояльности "СберСпасибо". Так, в 2023 году жители Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей с помощью бонусов СберСпасибо оплатили товары и услуги на сумму около 4 млрд рублей. Это на 27% больше, чем в 2022 году.

Активнее всего в программе участвовали самарцы, которые за прошлый год потратили свыше 1,3 млрд бонусов. Также рекордсменами стали саратовцы и оренбуржцы, оплатившие свои покупки с помощью бонусов на суммы в среднем по 550 млн рублей в каждом регионе. При этом самую крупную покупку совершил житель Ульяновска: он оплатил бонусами СберСпасибо ювелирные изделия стоимостью свыше 430 тыс. рублей.

Наиболее популярными категориями, в которых жители Поволжья предпочитали в 2023 году оплачивать товары и услуги с помощью бонусов СберСпасибо, стали кафе, рестораны, АЗС, аптеки и оптика.

"В фокусе внимания Сбера — человек, его потребности и выгода. Программа лояльности "СберСпасибо" стала своеобразной поддержкой для наших клиентов, позволяя им удовлетворять свои потребности и желания, не ограничиваясь при этом доступностью денежных средств. Таким образом, можно сэкономить собственные финансовые ресурсы и одновременно совершить желаемую покупку. Мы готовы предоставлять лучшие условия и привилегии для жителей Поволжья, и СберСпасибо — это одна из таких инициатив, которая направлена на создание комфортного и выгодного опыта для человека", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.