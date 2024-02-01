Приложение СберБанк Онлайн скачали более 10 млн раз в RuStore

Оно стало самым скачиваемым в российском магазине приложений.

Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало лидером по числу скачиваний в российском магазине приложений RuStore — его уже скачали более 10 млн раз. Приложением пользуются более 82 млн человек ежемесячно, а более половины из них — каждый день.

"СберБанк Онлайн стал незаменимым помощником для большинства россиян. Это подтверждает и статистика ведущего российского магазина приложений RuStore, где наше приложение скачали более 10 млн раз. Сейчас 82 млн человек пользуются СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц, 44 млн — каждый день. Мы постоянно совершенствуем приложение, и чтобы получать от него максимум, важно его обновлять, как только выходит новая версия, а это происходит регулярно. Удобнее всего обновлять приложение в RuStore — магазин внимательно следит за тем, чтобы пользователям была доступна самая актуальная версия", — рассказал вице-президент, директор департамента цифровых каналов В2С Сбербанка Алексей Круглов.

СберБанк Онлайн — одно из самых многофункциональных в стране. В нем можно быстро и безопасно совершать переводы и платежи, открывать вклады, рассчитывать свой кредитный потенциал, копить на пенсию, покупать валюту и драгоценные металлы в обезличенном виде, собирать деньги на праздник, анализировать личные финансы, оформлять посылки, приобретать страховые продукты, вести бизнес в качестве самозанятого и многое другое.

"За год аудитория RuStore выросла в 5 раз и составила 26 млн пользователей, согласно данным Mediascope в декабре 2023 года. Для многих пользователей RuStore стал основным источником приложений. Мы ежемесячно расширяем каталог для наших пользователей, обеспечивая широкий выбор сервисов и игр, а также вовлеченную аудиторию для разработчиков", — отметил Олег Афанасьев.

Среди неигровых категорий в российском магазине мобильных приложений для Android RuStore лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут "полезные инструменты". Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с "полезными инструментами". За последний год в RuStore значительно увеличилось количество приложений и игр. В начале 2022 года в каталоге было всего около 4 000 сервисов, сейчас пользователям доступно более 32 000 различных приложений и игр.