16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров Газбанка на 11,7 млрд

Банки Финансы

Приложение СберБанк Онлайн скачали более 10 млн раз в RuStore

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оно стало самым скачиваемым в российском магазине приложений.

Мобильное приложение СберБанк Онлайн стало лидером по числу скачиваний в российском магазине приложений RuStore — его уже скачали более 10 млн раз. Приложением пользуются более 82 млн человек ежемесячно, а более половины из них — каждый день.

"СберБанк Онлайн стал незаменимым помощником для большинства россиян. Это подтверждает и статистика ведущего российского магазина приложений RuStore, где наше приложение скачали более 10 млн раз. Сейчас 82 млн человек пользуются СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц, 44 млн — каждый день. Мы постоянно совершенствуем приложение, и чтобы получать от него максимум, важно его обновлять, как только выходит новая версия, а это происходит регулярно. Удобнее всего обновлять приложение в RuStore — магазин внимательно следит за тем, чтобы пользователям была доступна самая актуальная версия", — рассказал вице-президент, директор департамента цифровых каналов В2С Сбербанка Алексей Круглов.

СберБанк Онлайн — одно из самых многофункциональных в стране. В нем можно быстро и безопасно совершать переводы и платежи, открывать вклады, рассчитывать свой кредитный потенциал, копить на пенсию, покупать валюту и драгоценные металлы в обезличенном виде, собирать деньги на праздник, анализировать личные финансы, оформлять посылки, приобретать страховые продукты, вести бизнес в качестве самозанятого и многое другое.

"За год аудитория RuStore выросла в 5 раз и составила 26 млн пользователей, согласно данным Mediascope в декабре 2023 года. Для многих пользователей RuStore стал основным источником приложений. Мы ежемесячно расширяем каталог для наших пользователей, обеспечивая широкий выбор сервисов и игр, а также вовлеченную аудиторию для разработчиков", — отметил Олег Афанасьев.

Среди неигровых категорий в российском магазине мобильных приложений для Android RuStore лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут "полезные инструменты". Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с "полезными инструментами". За последний год в RuStore значительно увеличилось количество приложений и игр. В начале 2022 года в каталоге было всего около 4 000 сервисов, сейчас пользователям доступно более 32 000 различных приложений и игр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3