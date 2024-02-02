"Лада" проиграла "Салавату Юлаеву" - 2:5

В четверг, 1 феврале, в Уфе ХК "Лада" уступил местному "Салавату Юлаеву".

На матч в Уфе тренерский штаб "автозаводцев" выставил совершенно иной состав, чем на позавчерашний поединок в Нижнекамске, совершив множество перестановок в сочетаниях звеньев. На этот раз вне заявочного листа оказались Мислав Росандич, Георгий Солянников, Евгений Калабушкин, Трой Джозефс, Никита Попугаев, Павел Куликов и Артем Иванюженков — их заменили Николай Демидов, Алексей Волгин, Максим Минеев, Сергей Шумаков, Никита Михайлов, Данила Моисеев и Владислав Червоненко. Место в воротах впервые с 18 января занял Александр Трушков.

С первых минут "Лада" была вынуждена сосредоточиться на обороне, так как уфимцы практически сразу завладели инициативой и за счет более высокой активности постоянно закрывали гостей в зоне, создавая неплохие моменты, но перевести свое преимущество в гол им не удавалось. Подопечные Олега Браташа отвечали сопернику редкими контратаками, и как раз один из таких выпадов привел к заброшенной шайбе — Сергей Шумаков на приличной скорости ворвался в зону и неотразимо бросил под перекладину. 0:1. К сожалению, в лидерах "автозаводцы" пробыли недолго и все из-за Даниила Огирчука, сумевшего вскоре огорчить уже слегка поймавшего кураж Александра Трушкова — 1:1. Далее "Салават Юлаев" продолжил наступление, однако цифры на табло до перерыва не изменились.

Начало следующего периода для тольяттинцев сложилось далеко не самым лучшим образом. Сперва Джош Ливо реализовал большинство и вывел уфимскую команду вперед, затем Данил Алалыкин забил лакросс-гол, а спустя всего несколько минут Александр Хмелевский результативно сыграл на добивании — 4:1. К экватору встречи "Лада" попала в максимально затруднительное положение и так из него выбраться не смогла. Хоккеисты "Салавата Юлаева" удачно перекрывали все подступы к своим воротам и у "автозаводцев" практически не было шансов рвануть в погоню. В самой концовке игрового отрезка Александр Трушков капитулировал вновь — теперь Алексей Пустозеров устроил короткую перепасовку с тезкой Василевским, которая завершилась голом последнего. 5:1.

В третьей двадцатиминутке команды немного сбавили обороты, но моменты иногда появлялись что у "Лады", что у "Салавата Юлаева". В итоге все получилось так, что уфимцы больше не забили, а вот "автозаводцам" удалось отличиться на 54-й минуте при игре в меньшинстве. Евгений Грошев перехватил шайбу в центре площадки и при выходе "1 на 1" разобрался с Александром Самоновым — 5:2. До финальной сирены тольяттинцы пытались еще подсократить отставание, однако защитная линия хозяев отработала уже без явных сбоев. Таким образом, "Лада" уступила в Уфе со счетом 2:5.

Следующий поединок тольяттинский коллектив проведет 5 февраля на домашнем льду и оппонентом станет "Нефтехимик".