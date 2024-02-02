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Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Тюменскому легиону" - 3:4

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская "молодежка" на домашнем льду уступила "Тюменскому Легиону".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб "Ладьи" обошелся без значительных изменений в составе после удачной поездки в Ярославль и перед игрой против "Тюменского Легиона" лишь Артем Жомов заменил Павла Бабенко в четвертом звене. Стоит еще отметить первое появление в заявочном листе 16-летнего голкипера Егора Горина — основным вратарем остался Данила Овчарик, а Семен Фролов отправился в расположение юниорской сборной России (U17).

Счет в матче был открыт на исходе 7-й минуты и это сделали гости. Гол получился курьезным — Данила Овчарик справился с несильным броском Макара Насретдинова, но один из защитников "Ладьи", пытаясь разрядить опасную ситуацию на пятаке, попал голкиперу в щиток и от него снаряд отскочил в сетку. 0:1. "Тюменский Легион" достаточно спокойно удерживал минимальное преимущество на протяжении всего стартового периода и уже в дебюте второй трети удвоил отрыв. Евгений Бобылев наказал стража ворот тольяттинцев за ошибку при выбросе шайбы и, перехватив ее, хладнокровно поразил дальнюю "девятку" — 0:2. В концовке игрового отрезка команды обменялись голами. Сперва все тот же Бобылев реализовал большинство и оформил дубль, а затем Дмитрий Иванов сократил отставание волжан, здорово подработав на чужом пятаке. 1:3.

В начале заключительной двадцатиминутки, казалось, "Ладья" все-таки нащупала свою игру — теперь дубль оформил Дмитрий Иванов, который в одном из эпизодов стал самым расторопным под воротами Дениса Габдрахманова и добил шайбу в цель. 2:3. Однако вскоре тюменцы усилиями Максима Епифанова огорчили Данилу Овчарика в четвертый раз, на что хозяева спустя всего 27 секунд ответили точным броском Владислава Рвачева с острого угла. 3:4. Далее подопечные Сергея Лопушанского много атаковали и трижды зарабатывали большинство, но уйти от поражения так и не смогли.

Завтра, 2 февраля, пройдет повторный поединок против "Тюменского Легиона".

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