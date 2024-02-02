В Самарской области грузовик опрокинулся на трассе из-за снегопада

В пятницу, 2 февраля, в Кинель-Черкасском районе в ДТП попал водитель большегруза МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 5:50 в условиях снегопада он двигался со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении с. Сергиевск.
На 16 км дороги грузовик съехал в правый кювет и опрокинулся.
В областном главке уточнили, что сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!