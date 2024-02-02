В Самарской области грузовик опрокинулся на трассе из-за снегопада

В пятницу, 2 февраля, в Кинель-Черкасском районе в ДТП попал водитель большегруза МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 5:50 в условиях снегопада он двигался со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении с. Сергиевск.

На 16 км дороги грузовик съехал в правый кювет и опрокинулся.

В областном главке уточнили, что сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало.