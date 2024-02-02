Водитель Brililliance погиб после столкновения с грузовиком и фурой в Самарской области

В четверг, 1 февраля, в Нефтегорском районе Самарской области погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:30 39-летний водитель Brililliance на 81 км подъездной дороги к Оренбургу решил совершить обгон. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком JAC под управлением 41-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на фуру Renault.
В результате водитель Brililliance скончался на месте до приезда "скорой". Кроме того, пострадал водитель JAC.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!