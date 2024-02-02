Водитель Brililliance погиб после столкновения с грузовиком и фурой в Самарской области

В четверг, 1 февраля, в Нефтегорском районе Самарской области погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 39-летний водитель Brililliance на 81 км подъездной дороги к Оренбургу решил совершить обгон. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком JAC под управлением 41-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на фуру Renault.

В результате водитель Brililliance скончался на месте до приезда "скорой". Кроме того, пострадал водитель JAC.