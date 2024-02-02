Под Сызранью столкнулись три грузовика и легковушка

В четверг, 1 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:50 21-летний водитель фуры Scania на 879 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшей перед пешеходным переходом Lada Kalina под управлением 59-летнего мужчины. После этого легковушку отбросило на большегруз Iveko, а тот — на "Газель".

В аварии пострадали две пассажирки легковушки: 21-летняя девушка, ее госпитализировали, и 69-летняя женщина.