Под Сызранью столкнулись три грузовика и легковушка

В четверг, 1 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:50 21-летний водитель фуры Scania на 879 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшей перед пешеходным переходом Lada Kalina под управлением 59-летнего мужчины. После этого легковушку отбросило на большегруз Iveko, а тот — на "Газель".
В аварии пострадали две пассажирки легковушки: 21-летняя девушка, ее госпитализировали, и 69-летняя женщина.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!