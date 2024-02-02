Из-за конфликта детей в самарской школе № 78 начали проверку прокуратура и СУ СК

Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку в связи с конфликтом школьников № 78.
2 февраля в интернете появились публикации о том, что учащийся получил травму. По предварительной информации, травма была получена в результате инцидента между подростками. Сейчас несовершеннолетнему оказывают помощь в больнице.
Прокуратура проверит, как администрация учреждения исполняла требования по обеспечению безопасности образовательного процесса.
Кроме того, региональное СУ СК начало доследственную проверку в связи с инцидентом.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..