Из-за конфликта детей в самарской школе № 78 начали проверку прокуратура и СУ СК

Прокуратура Промышленного района Самары начала проверку в связи с конфликтом школьников № 78.

2 февраля в интернете появились публикации о том, что учащийся получил травму. По предварительной информации, травма была получена в результате инцидента между подростками. Сейчас несовершеннолетнему оказывают помощь в больнице.

Прокуратура проверит, как администрация учреждения исполняла требования по обеспечению безопасности образовательного процесса.

Кроме того, региональное СУ СК начало доследственную проверку в связи с инцидентом.