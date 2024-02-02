Стало известно, где отключат свет с 3 по 5 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.02.2024 года и 04.02.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (частично ул. Северная и ул. Куйбышева).

03.02.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан (ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Садовая, ул. Малосадовая, ул. Самарская, ул. Луговая, ул. Учительская, ул. Молодёжная).

04.02.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан (ул. Школьная).

05.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская, ул. Степная, ул. Переулочная, ул. Чекмасовская).

05.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

05.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.