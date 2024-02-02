На "Кировском" рынке военные следователи и полицейские нашли 44 мигрантов-нелегалов

В пятницу, 2 февраля, офицеры военного следственного отдела СК РФ по Самарскому гарнизону вместе с сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН провели рейд на территории Кировского рынка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали военные следователи.

Правоохранители, в том числе искали бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но уклонившихся от постановки на воинский учет. Таких обнаружилось 11 человек. Их отвезли в военкомат.

Также в отдел полиции доставили 44 человека, нарушивших правила пребывании в РФ.