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Происшествия

На "Кировском" рынке военные следователи и полицейские нашли 44 мигрантов-нелегалов

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 февраля, офицеры военного следственного отдела СК РФ по Самарскому гарнизону вместе с сотрудниками полиции при поддержке бойцов ОМОН провели рейд на территории Кировского рынка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали военные следователи.

Фото: Военный следственный отдел СК РФ по Самарскому гарнизону

Правоохранители, в том числе искали бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но уклонившихся от постановки на воинский учет. Таких обнаружилось 11 человек. Их отвезли в военкомат.

Также в отдел полиции доставили 44 человека, нарушивших правила пребывании в РФ.

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