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Самарские студенты получили в Сбере более 180 млн рублей на образование мечты

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за 2023 год образовательным кредитом в Сбере воспользовалось в 1,6 раз больше жителей, чем в 2022 году. Объем выданных денежных средств составил 184 млн рублей, что на 66% больше показателей 2022 года.

Чаще всего образовательными кредитами пользовались молодые люди до 25 лет — это 80% от общего числа людей, взявших кредиты на обучение. Оставшиеся 20% в 2023 году оформили люди в возрасте от 25 до 50 лет. Пик спроса пришелся на август: в этом месяце было оформлено 40% от общего числа всех заключенных договоров.

"Образовательные кредиты — это удобный и надежный способ финансирования обучения. Они позволяют студентам получить доступ к качественному образованию, не откладывая свои мечты на потом. Благодаря образовательным кредитам студенты могут сосредоточиться на учебе, выбрав для себя гибкий график погашения. Сбер предлагает выгодные условия, поскольку мы понимаем, что образовательные кредиты — это инвестиция в будущее", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва.

Образовательный кредит — это целевой кредит, у которого льготные условия по платежам и длительный срок погашения. При этом заемные средства банк сам переведет в учебное заведение. Таким кредитом можно оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах. Большая часть процентов по образовательному кредиту погашается за счет государства. Льготный период длится весь срок обучения и еще девять месяцев после окончания вуза или колледжа.

Подать заявку на образовательный кредит можно в любом отделении Сбера. Для этого нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России, быть не моложе 14 лет на момент получения кредита и не старше 75 лет на момент его возврата.

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