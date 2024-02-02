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Происшествия

Следователи проводят проверку из-за смерти 15-летнего баскетболиста в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти умер 15-летний баскетболист Георгий Г. Об этом сообщает МБУДО СШОР, где тренировался молодой человек. Представители школы уточняют, что прощание состоится 3 февраля, с 13:30 до 14:30, в Похоронном доме № 1.

Администрация школы, тренерско-педагогический состав и спортсмены выражают соболезнования родителям и близким. Соболезнования выражает и другая спортшкола, где трудится тренером отец юного баскетболиста. В комментариях в соцсетях проходили сообщения, что Георгий умер во время тренировки.

По информации Волга Ньюс, сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, смерть не криминальная.

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