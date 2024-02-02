Следователи проводят проверку из-за смерти 15-летнего баскетболиста в Тольятти

В Тольятти умер 15-летний баскетболист Георгий Г. Об этом сообщает МБУДО СШОР, где тренировался молодой человек. Представители школы уточняют, что прощание состоится 3 февраля, с 13:30 до 14:30, в Похоронном доме № 1.
Администрация школы, тренерско-педагогический состав и спортсмены выражают соболезнования родителям и близким. Соболезнования выражает и другая спортшкола, где трудится тренером отец юного баскетболиста. В комментариях в соцсетях проходили сообщения, что Георгий умер во время тренировки.
По информации Волга Ньюс, сейчас сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, смерть не криминальная.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..