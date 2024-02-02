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Сбер предоставил возможность регистрации на платформе цифровых активов всем физическим лицам

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После получения статуса квалифицированного инвестора в отношении ЦФА физические лица смогут инвестировать в ЦФА, привязанные к средней стоимости жилья в Москве.

Сбер открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции.

"В первый месяц после запуска ЦФА на индекс цифрового квадратного метра для ограниченного круга инвесторов на нашей платформе было успешно куплено около сотни таких ЦФА. Теперь новый инвестиционный инструмент доступен всем квалифицированным в отношении ЦФА частным инвесторам. Новый индексный ЦФА поможет нашим клиентам диверсифицировать свой портфель и стать частью быстрорастущего высокотехнологичного рынка ЦФА в России", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

С конца 2023 года Сбер выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по данным ЦФА зависит от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI), который публикуется на портале Sberbank CIB Index и отражает динамику средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Данные ЦФА доступны к приобретению только физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Минимальное количество ЦФА, которое может приобрести физическое лицо, — 1. Размещение ЦФА продлится до 18:00 (время московское) 15 февраля 2024 года. Погашение выпуска ЦФА запланировано в период с 11 до 16 декабря 2026 года. При этом в соответствии с решением о выпуске инвесторам может быть доступна возможность продать ЦФА эмитенту до наступления срока погашения.

Чтобы начать инвестировать в ЦФА на индекс цифрового квадратного метра, физическому лицу необходимо:

  • быть клиентом Сбера и квалифицированным инвестором для приобретения ЦФА (как получить статус квалицированного инвестора, можно узнать в службе поддержки банка по бесплатным телефонам 900 или 8 (800) 555-55-50);
  • зарегистрироваться на платформе цифровых активов Сбера и создать кошелёк для операций с ЦФА;
  • перевести в Сбер средства, необходимые для приобретения ЦФА;
  • в списке индексных ЦФА выбрать ЦФА на индекс цифрового квадратного метра, ознакомиться с решением о выпуске, включая раздел с описаниеем рисков, связанных с приобретением ЦФА.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате, выпуск, учёт и обращение которого осуществляется в информационной системе на основе распределённого реестра. Сбер включён Банком России в реестр операторов информационных систем по выпуску, учёту и обращению цифровых финансовых активов.

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