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Экономика и бизнес

Муниципалитеты Самарской области перенастроят работу с малым бизнесом

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профильную стратегическую сессию по взаимодействию с предпринимателями 1 февраля 2024 г. организовало областное минэкономразвития на площадке регионального центра "Мой бизнес". В ней приняли участие представители всех муниципальных образований региона.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Благодаря системной работе областного правительства по созданию комфортных условий для бизнеса и личному участию губернатора Дмитрия Азарова, начиная с 2021 г. Самарская область стабильно входит в первую десятку регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

"Мы выстроили активное взаимодействие с бизнесом на уровне регионе, но не менее важной является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов. Подобные встречи позволяют оценить сильные и слабые стороны каждой территории, определить перспективные направления, новые ниши, актуальные инструменты информирования бизнеса о мерах господдержки, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В ноябре прошлого года мы уже проводили подобную стратегическую сессию по повышению инвестиционной привлекательности и работе с инвесторами. Под нашим руководством муниципалитеты сегодня актуализируют концепции инвестиционного развития, разбирают допущенные ошибки и формируют пошаговые планы этой работы".

Для встречи был выбран формат тренинга. В течение дня сотрудники муниципальных администраций общались и обменивались опытом, своими наработками по взаимодействию с предпринимательским сообществом, чтобы ответить на ключевой вопрос: что сделать, чтобы улучшить взаимодействие с бизнесом?

Чтобы мероприятие было максимально полезным, участников разделили на группы, каждой из которых определили свое направления для детальной проработки. Все они связаны с реализацией нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это вовлечение молодежи в предпринимательство, работа с социальным бизнесом, поиск новых инструментов информирования предпринимателей. На каждом этапе участников сопровождали модераторы — представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и приглашенные предприниматели. Такой подход позволил посмотреть на диалог бизнеса и власти с двух сторон и определить наиболее эффективные варианты совместной работы.

Выработанные инструменты участники уже завтра начнут применять на практике, адаптируя для своего муниципалитета. Подобные встречи планируется сделать регулярными.

"В Отрадном работа с бизнесом идет на систематический основе, мы одними из первых в регионе открыли центр "Мой бизнес" и сейчас он пользуется большой популярностью. Мы уделяем малому бизнесу большое внимание, ведь это люди с особым складом ума — они открывают новые направления, создают новые рабочие места, — отметил Николай Бышкин, заместитель главы Отрадного по экономике и финансам. — Стратегическая сессия объединила кураторов направления развития предпринимательства. Это уникальная возможность проговорить с коллегами волнующие вопросы, выработать новые механизмы решения наших общих задач".

"Мероприятие было очень полезным, ведь мы здесь делимся своим опытом и получаем колоссальный опыт своих коллег. Специфика муниципалитетов настолько разная, и, тем не менее, у каждого есть свои наработанные практики, которые очень помогают в нашей общей дальнейшей работе. Сегодня я узнала о сервисах, которые активно использует бизнес, и которые мы также можем использовать для информирования наших предпринимателей", — подчеркнула директор центра "Мой бизнес" городского округа Кинель Татьяна Зезина.

"Мы собираемся крайне редко и очное общение очень важно для нас, ведь в неформальном общении рождаются ценные идеи, идет обмен практиками. Стратегическая сессия — некая тренировка для нас. Мы становимся лучше, сильнее и полезнее для бизнеса", — отметил заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

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