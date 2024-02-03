Водитель "семерки" врезался в столб на Московском шоссе в Самаре

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В пятницу, 2 февраля, в Самаре пострадал в ДТП водитель ВАЗ-21074. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области