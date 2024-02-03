Под Сызранью водитель "десятки" столкнулся с Lifan и отправил в больницу двоих человек

В пятницу, 2 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:20 47-летний водитель ВАЗ-21102 ехал по дороге от трассы М-5 в сторону сел Старая Рачейка и Смолькино. На 4 км он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Lifan под управлением 23-летнего парня.

Водителя иномарки госпитализировали. Также пострадала 28-летняя пассажирка Lifan.