В Самаре водитель, выехавший на "красный", попал в больницу

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В субботу, 3 февраля, в Самаре в 14:55 мужчина на Lada Granta на регулируемом перекрестке Волжского шоссе и ул. 2-я Стадионная решил развернуться и выехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото: ГУ МВД по Самарской области