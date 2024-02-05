Два человека попали в больницу после ДТП под Сызранью

В воскресенье, 4 февраля, в Сызранском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:00 39-летняя женщина двигалась на ВАЗ-21093 по трассе М-5. На 901 км в условиях снегопада она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой DAF под управлением 43-летнего мужчины.

В результате автомобилистку и ее и 46-летнего пассажира госпитализировали с травмами.