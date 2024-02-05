Автоматизированный контакт-центр ВСК признан "Проектом года" в России

Проект автоматизации продающего контакт-центра Страхового Дома ВСК на базе low-code платформы BPMSoft, разработанной российской ИТ-компанией "ЛАНИТ Омни", стал победителем престижного ежегодного конкурса "Проект года" в номинации "Лучшая low-code платформа для бизнес-задач". Награда присуждается от сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO.
Внедрение новой CRM-системы позволило страховой компании ускорить процессы оформления полисов и улучшить клиентский опыт. Миграция на новое ПО была проведена за шесть месяцев, в результате были автоматизированы рабочие места более 400 сотрудников Активного контакт-центра и Управления клиентского сервиса.
Благодаря новой CRM-системе значительно увеличилась пропускная способность контакт-центра при сохранении высокого качества обслуживания. Работая в единой системе, менеджеры получили доступ к детальному цифровому профилю клиента, что обеспечило максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% всех входящих обращений в течение двух минут. При этом поиск и слияние дублирующей информации теперь происходит в автоматическом режиме. Также до 20 секунд сократилось время дозвона до оператора, а количество пропущенных звонков снизилось в два раза.
В рамках проекта были внедрены новые каналы коммуникации с клиентом c высоким уровнем SLA: как через популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, так и в мобильном приложении "ВСК Страхование" с использованием чат-бота. Благодаря этому сократился клиентский путь и повысился уровень удовлетворенности, что положительно сказалось как на лояльности клиентов, так и на росте дополнительных продаж страховых продуктов.
"Перед нами стоит стратегическая задача по созданию благополучия для клиентов ВСК. Платформа BPMSoft — один из инструментов ее реализации. Мы получили мощную инновационную технологию для конкурентного развития клиентского обслуживания и оптимизации внутренних производственных процессов. Производительность сотрудников выросла более чем на 30%, а время обработки звонков сократилось на 30 секунд. Как итог, уровень удовлетворенности клиентов вырос с 4 до 4,7 баллов по 5-балльной шкале. На этом мы не останавливаемся и продолжаем развивать и улучшать цифровые сервисы ВСК", — отметил Максим Кирсанов, Руководитель Активного контакт-центра Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.