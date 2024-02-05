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Страхование Финансы

Автоматизированный контакт-центр ВСК признан "Проектом года" в России

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект автоматизации продающего контакт-центра Страхового Дома ВСК на базе low-code платформы BPMSoft, разработанной российской ИТ-компанией "ЛАНИТ Омни", стал победителем престижного ежегодного конкурса "Проект года" в номинации "Лучшая low-code платформа для бизнес-задач". Награда присуждается от сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO.

Внедрение новой CRM-системы позволило страховой компании ускорить процессы оформления полисов и улучшить клиентский опыт. Миграция на новое ПО была проведена за шесть месяцев, в результате были автоматизированы рабочие места более 400 сотрудников Активного контакт-центра и Управления клиентского сервиса.

Благодаря новой CRM-системе значительно увеличилась пропускная способность контакт-центра при сохранении высокого качества обслуживания. Работая в единой системе, менеджеры получили доступ к детальному цифровому профилю клиента, что обеспечило максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% всех входящих обращений в течение двух минут. При этом поиск и слияние дублирующей информации теперь происходит в автоматическом режиме. Также до 20 секунд сократилось время дозвона до оператора, а количество пропущенных звонков снизилось в два раза.

В рамках проекта были внедрены новые каналы коммуникации с клиентом c высоким уровнем SLA: как через популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, так и в мобильном приложении "ВСК Страхование" с использованием чат-бота. Благодаря этому сократился клиентский путь и повысился уровень удовлетворенности, что положительно сказалось как на лояльности клиентов, так и на росте дополнительных продаж страховых продуктов.

"Перед нами стоит стратегическая задача по созданию благополучия для клиентов ВСК. Платформа BPMSoft — один из инструментов ее реализации. Мы получили мощную инновационную технологию для конкурентного развития клиентского обслуживания и оптимизации внутренних производственных процессов. Производительность сотрудников выросла более чем на 30%, а время обработки звонков сократилось на 30 секунд. Как итог, уровень удовлетворенности клиентов вырос с 4 до 4,7 баллов по 5-балльной шкале. На этом мы не останавливаемся и продолжаем развивать и улучшать цифровые сервисы ВСК", — отметил Максим Кирсанов, Руководитель Активного контакт-центра Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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