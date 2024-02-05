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Новикомбанк подвел итоги проекта "Финансовая грамотность" за 2023 год

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк подвел итоги работы по обучению финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий в 2023 году. За этот период количество новых слушателей просветительских мероприятий опорного банка Госкорпорации Ростех составило более 15 000 человек. За 3 года существования курса его прослушало более 50 000 человек.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Рекомендации, посвященные самым актуальным вопросам мира финансов, получили сотрудники предприятий авиастроительной, приборостроительной, авиастроительной, двигателестроительной и других промышленных отраслей.

В 2023 году впервые уроки финансовой грамотности прошли на предприятиях Тульской, Воронежской, Калужской, Ростовской, Пензенской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге. Всего за год эксперты банка посетили более 30 крупнейших предприятий в регионах России, среди которых "ОДК-Климов", филиал ПАО "ИЛ" — ВАСО, АО "Концерн "Созвездие" и ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина.

В прошедшем году содержание курса по финансовой грамотности дополнилось новыми темами. Специалисты банка подняли перед аудиторией вопросы государственной поддержки различных категорий населения, тему цифрового рубля и личного банкротства.

"В сфере финансовой грамотности прошедший год для Новикомбанка стал прорывным. Масштабирование географии, развитие новых форматов и, главное, — рост новых слушателей. Вовлекаясь в диалог, они задают атмосферу мероприятия: вместо монотонной лекции получается живая дискуссия с острыми вопросами. В 2024 году мы продолжим расширять социальную миссию, связанную с просвещением работников промышленных предприятий в вопросах финансового благополучия", — отметил куратор программы "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Профессиональное сообщество высоко оценило вклад банка в развитие финансовой осознанности россиян. Информационно-образовательный курс по финграмотности Новикомбанка завоевал две награды — за лучший социальный проект в категории "Выбор читателей" и в номинации "Цивилизация". Достижения Новикомбанка были отмечены в рамках авторитетной премии Retail Finance Awards, которую ежегодно вручает журнал "Розничные финансы". Ее цель — популяризация лучших практик развития розничного финансового бизнеса.

Также подтверждением того, что Новикомбанк содействует повышению социальной устойчивости в обществе, стали результаты конкурса "ФинЗОЖ эксперт", организованный Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России. Обучающий курс Новикомбанка вошел в шорт-лист конкурса в номинации "Лучший просветительский проект для взрослой аудитории".

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