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Страхование Финансы

В 2023 году "Росгосстрах" выплатил пассажирам за происшествия на транспорте почти 37,9 млн рублей

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Происшествия на городских маршрутах общественного транспорта случаются чаще, но более тяжелые травмы пассажиры в нашей стране получают в ДТП при междугородних перевозках. Об этом свидетельствует статистика компании "Росгосстрах", где проанализировали структуру страховых выплат пассажирам за 2023 году. Всего в прошлом году по программам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОПП) компания выплатила в различных регионах страны почти 37,9 млн рублей.

Больше всего выплат по ОСГОПП у "Росгосстраха" было в Пермском крае, Ростовской и Саратовской областях, и Республике Башкортостан. На пятой строчке по количеству выплат пассажирам и их близким оказались сразу три региона — Москва, Красноярский край и Курганская область. По статистике страховщика, мужчины получают травмы на транспорте в два раза реже, чем женщины.

Как пояснил начальник отдела выплат по обязательным видам страхования ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев, в 2023 году страховщик выплачивал возмещение не только по прошлогодним происшествиям на транспорте, но и в том числе — по случившимся в предыдущие годы.

"Это обычная практика, поскольку лечение полученных травм и реабилитация могут продолжаться достаточно длительное время, — пояснил он. — Кроме того, многие просто не в курсе, что имеют право обратиться за возмещением к страховщику после происшествия на общественном транспорте, и подают заявление, только когда узнают об этом".

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ транспортная компания, работающая на рынке пассажирских перевозок, обязана застраховать свою гражданскую ответственность на случай причинения вреда здоровью пассажиров и их имуществу. В случае травмы пассажирам общественного транспорта положена страховая выплата в размере до 2 млн рублей — вне зависимости от вины водителя. Размер выплаты страхового возмещения рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. В случае гибели пассажира страховая выплата в соответствии с законом составляет 2,025 млн рублей.

По статистике "Росгосстраха", размер средней выплаты пассажирам выше после различных происшествий во время междугородних перевозок автобусами и "маршрутками". "Это объясняется тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, водители дольше находятся за рулем, что влияет на их внимательность и реакции, а это все оборачивается более серьезными авариями с тяжелыми последствиями для пассажиров", — поясняет Андрей Кривенышев. По его словам, в прошлом году страховщик после ДТП на междугородних трассах осуществил 45 выплат на общую сумму в 23,4 млн рублей — в том числе за причинение вреда жизни пассажиров и серьезные травмы, приведшие к инвалидности.

В то же время после страховых событий на городских маршрутах "Росгосстрах" выплатил 11,9 млн рублей — всего по таким происшествиям в компании было зарегистрировано 77 обращений по ОСГОПП. 17 страховых случаев было урегулировано после происшествий в пригородных маршрутах автотранспорта — общая сумма выплат по ним составила чуть более 1,5 млн рублей. Самые распространенные травмы у пассажиров в городах и пригородах — ушибы мягких тканей, переломы, сотрясения головного мозга.

Лидером антирейтинга по количеству обращений пассажиров за страховым возмещением среди видов общественного транспорта являются пассажирские "маршрутки" и автобусы. Если судить по статистике страховщика, вероятность получить травму при поездке в троллейбусе или трамвае гораздо ниже. За прошлый год "Росгосстрах" урегулировал лишь 4 таких страховых случая. Дважды в компанию обращались пассажиры троллейбуса (оба из Омска), и дважды — трамвая (из Москвы и Омска). Общие выплаты по ним составили около 460 тыс. рублей.

Не обошлось без травм, причем не самых легких, на водном транспорте — после происшествий в Пермском крае и Ростовской области "Росгосстрах" выплатил пассажирам компаний-перевозчиков 200 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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