57 нетрезвых водителей поймали в Самарской области за три дня

За три дня, со 2 по 4 февраля, в Самарской области сотрудники автоинспекции во время рейдов задержали 57 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также полицейские поймали семь человек, севших за руль без водительских прав. Еще 141 автомобилист нарушил правила тонировки, а 34 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 67 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 55 раз.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..