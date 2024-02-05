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Происшествия

57 нетрезвых водителей поймали в Самарской области за три дня

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, со 2 по 4 февраля, в Самарской области сотрудники автоинспекции во время рейдов задержали 57 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Также полицейские поймали семь человек, севших за руль без водительских прав. Еще 141 автомобилист нарушил правила тонировки, а 34 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 67 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 55 раз.

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