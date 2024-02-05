Две женщины пострадали в ДТП с пятью машинами в Самаре

В понедельник, 5 февраля, в Самаре в ДТП попал водитель КамАЗа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:20 он ехал по ул. Утевской в направлении Николаевского проспекта и столкнулся с попутными ГАЗ "Соболь", Chevrolet Lanos и Lada Kalina, а также со встречным Hyundai.

В аварии пострадали две пассажирки Lada. Их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные и дорожные условия.