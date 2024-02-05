Две женщины пострадали в ДТП с пятью машинами в Самаре

В понедельник, 5 февраля, в Самаре в ДТП попал водитель КамАЗа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 13:20 он ехал по ул. Утевской в направлении Николаевского проспекта и столкнулся с попутными ГАЗ "Соболь", Chevrolet Lanos и Lada Kalina, а также со встречным Hyundai.
В аварии пострадали две пассажирки Lada. Их доставили в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные и дорожные условия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!