Клиенты других банков более 30 млн раз внесли наличные на свои счета через банкоматы Сбера

Сбер не взимает комиссию за взнос наличных на карты "МИР" других банков в своих банкоматах.

В 2023 году почти 6 млн держателей карт "Мир" других банков совершили более 30 млн операций по внесению наличных на свои карты. Клиенты могут вносить наличные на карты любых российских банков в банкоматах Сбера с декабря 2022 года. Комиссию за эту услугу Сбер не взимает. Сервис доступен во всех банкоматах с опцией внесения наличных, то есть в 98% банкоматной сети Сбера.

Для клиентов Сбера доступно также внесение и снятие наличных без использования карты — по QR-коду с помощью приложения СберБанк Онлайн.

Найти адрес ближайшего банкомата, уточнить его функционал и время работы можно в разделе "На карте" приложения СберБанк Онлайн. Раздел доступен всем желающим вне зависимости от того, есть у человека карта Сбера или нет.

"Банкоматная сеть Сбера — крупнейшая в России, наши устройства расположены в самых отдаленных уголках страны. Мы рады, что можем предложить клиентам других банков бесплатно пополнять свои карты "Мир" в наших устройствах. В течение этого года мы продолжим развивать услуги для клиентов других банков в банкоматах Сбера", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

В 2023 году Сбер перевёл 100% своих банкоматов на собственный процессинг и собственное управляющее программное обеспечение InterSphere. Благодаря этому работоспособность банкоматов Сбера не зависит от вендоров программного обеспечения, что позволяет добиться максимальной надежности и доступности услуг для всех, кто пользуется банкоматами банка.