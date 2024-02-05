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ВТБ составил рейтинг самых "цифровых" регионов ПФО

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ проанализировал данные* по использованию ВТБ Онлайн в 2023 году и определил регионы в Приволжском федеральном округе с наибольшей долей вовлеченности в цифровые каналы обслуживания. Самые активные пользователи онлайн-банка в Приволжском федеральном округе живут в Самарской области и Республике Татарстан. Чаще всех сберегательные продукты без посещения офиса открывают в Пензенской области, а совершают платежи жители Саратовской области.

Согласно статистике, наиболее активно ВТБ Онлайн в ПФО пользуются в Самарской области (14% от численности населения), Оренбургской области и Пермском крае (10,5% и 10,3% соответственно). Реже используют онлайн-сервисы в Республике Башкортостан — 7%.

Наибольшими темпами аудитория ВТБ Онлайн в Приволжье росла в Мордовии (+38% за год), Башкортостане и Самарской области (по 36%).

Переводы и платежи являются самыми востребованными операциями у клиентов ВТБ. Чаще всего переводы через ВТБ Онлайн в ПФО совершают жители Самарской области, Татарстана, Пермского края, Нижегородской области и Башкортостана. Один клиент в округе совершает не менее 7 денежных переводов ежемесячно (как и в среднем по России). Реже переводят в Ульяновской области и в Мордовии — в среднем по 5 операций. При этом наиболее популярным способом перевода во всех регионах является СБП, доля которого превышает 80% от всех переводов в банке.

Активно опцией платежей пользуются клиенты ВТБ в Самарской области, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской и Саратовской областях. Самым популярным видом платежа в ВТБ Онлайн является оплата мобильной связи, но в Пензенской области на первом месте — коммунальные платежи. Реже всего совершают онлайн-платежи жители Мордовии. Платежный сервис Mir Pay в ВТБ Онлайн популярен в Самарской области, Татарстане, Нижегородской области и Пермском крае.

По доле оформленных в ВТБ Онлайн потребительских кредитов лидерами в ПФО стали Самарская область (86% от общего числа выдач), Чувашская республика (46%), Кировская, Оренбургская и Ульяновская области (45%). По округу в целом клиенты банка дистанционно получили практически каждый второй потребительский кредит (45%). Сбережения активнее всего в онлайн-каналах размещают жители Пензенской области: они открывают удаленно порядка 93% вкладов и накопительных счетов. По России в целом этот показатель составляет 82%.

"ВТБ Онлайн обеспечивает 100% цифровой доступ к финансовым услугам. Каждый второй банковский продукт оформляется дистанционно. Онлайн-банк активно используют не только в наиболее продвинутых с точки зрения применения технологий центральных городах России, но также он весьма полезен для жителей удаленных от центра регионов. Мы работаем над тем, чтобы сделать услуги доступными максимально большему числу россиян и обеспечить разнообразие, стабильность и безопасность финансовых операций. Число активных розничных клиентов ВТБ сегодня превышает 19,3 млн человек, из них 18 млн пользуются ВТБ Онлайн. За год аудитория онлайн-банка выросла почти на 20% — это показатель эффективности работы сервиса и больших перспектив его развития в ближайшие годы", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

ВТБ Онлайн позволяет делать платежи и переводы, открывать новые банковские продукты, контролировать кредитные, инвестиционные и пенсионные счета. Без визита в офис можно управлять самим онлайн-банком и участвовать в различных социальных программах. Пользователи могут изменить свои контактные данные и обновить документы, установить лимиты на операции в целях безопасности, заблокировать карту временно или навсегда и многое другое. Также в 2023 году банк запустил новый сервис на платформе "ВКонтакте", и теперь клиента ВТБ многие банковские операции доступны прямо в социальной сети.

*Статистика собрана на основе данных об ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн в регионах России и рассчитана с учетом численности населения регионов.

Гид потребителя

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