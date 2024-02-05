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GigaChat адаптирует аналитические отчеты SberCIB в трех форматах: кратко, тезисно и подробно

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первое исследование в новом формате посвящено блокчейну и уже доступно на сайте SberCIB.

Сайт SberCIB начал публиковать отчеты аналитиков в новом формате. Теперь их можно прочитать в трех вариантах: кратко, тезисно и подробно. Под потребности аудитории документ адаптирует нейросетевая модель Сбера GigaChat, интегрированная посредством программного интерфейса GigaChat API. В рамках человекоцентричной стратегии сервис Сбера предвосхищает потребности клиентов: читатели сайта SberCIB могут получить информацию в более доступной форме и сэкономить время.

Первым GigaChat адаптировал отчет аналитиков SberCIB Investment Research "Блокчейны первого уровня: кто заслуживает внимания инвесторов". В исследовании подробно рассматриваются и сравниваются шесть крупнейших блокчейнов: Ethereum, BNB Chain, Cardano, Solana, Tron и Avalanche. Оцениваются такие показатели, как средний размер транзакции, количество активных пользователей, число протоколов и развёрнутых приложений, а также совместимость с другими блокчейнами.

Нейросеть преобразовала документ, выделив главную мысль и объяснив сложные концепции более доступным языком. Если на изучение полного текста отчета уйдет около часа, его краткую версию можно прочитать всего за несколько секунд: она содержит два абзаца, в которых изложена суть исследования. Основные выводы можно изучить примерно за минуту, а более подробную версию — за пять минут. Сокращенные форматы отчета позволяют читателям быстро познакомиться с основными тенденциями и перспективами развития блокчейна. Полная версия отчета заинтересует тех, кто хочет максимально глубоко погрузиться в проблему.

SberCIB — проект Сбера, который доступно рассказывает о сложных финансовых и инвестиционных инструментах и обучает работе с ними. Сервис объединяет аналитиков, финансистов, трейдеров и других экспертов. Его цель — помогать российскому бизнесу расти и сохранять устойчивость. Аналитическая команда SberCIB Investment Research регулярно выпускает исследования, которые лидируют в отраслевых рейтингах. Эксперты регулярно выпускают прогнозы и исследования отдельных индустрий и компаний, что помогает предпринимателям принимать верные управленческие решения.

Гид потребителя

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