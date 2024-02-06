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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам уступила "Молоту"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская команда на своей площадке в серии буллитов уступила "Молоту".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Состав "Ладьи" претерпел заметные изменения в преддверии первого поединка против пермяков. Тренерский штаб волжан возвратился к оптимальным сочетаниям звеньев, вернув в игру Матвея Кривоножкина, Остапа Маслова и Александра Захарина — они вышли на лед вместо Глеба Булычева, Алексея Василькова и Дениса Ермоловича. В рамке вновь обосновался Данила Овчарик.

Первый период прошел с заметным преимуществом "Ладьи", чему поспособствовало и пятиминутное удаление у гостей в дебюте игры, задавшее тон атакам волжан. Именно его на 6-й минуте реализовал Александр Пономарев — форвард тольяттинцев воспользовался трафиком перед воротами Георгия Мешковского и со средней дистанции запустил снаряд в цель. 1:0.

На перерыв подопечные Сергея Лопушанского отправились лидерами, однако на старте следующей двадцатиминутки "Молот" усилиями Михаила Казакова сравнял счет. Нападающий пермяков при игре в большинстве прорвался по левому флангу и точно бросил в "девятку" — 1:1. В итоге эти цифры на табло не изменились ни в основное время, ни в овертайме. Победителя пришлось определять в серии буллитов, в которой точнее оказались пермяки. Дополнительный балл в копилку "Молоту" принес Данила Данилов, одинаково исполнивший обе своих попытки. 1:2.

Завтра, 6 февраля, команды проведут повторный поединок в Тольятти.

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