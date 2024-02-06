Страховой Дом ВСК подтвердил рейтинг устойчивого развития на уровне А2.esg — очень высокий уровень соответствия стандартам. Рейтинг присвоен аналитическим центром "БизнесДром".
По мнению аналитиков, компания активно внедряет стандарты устойчивого развития в свою деятельность, уделяет особое внимание развитию корпоративной социальной ответственности, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость. Кроме этого, компания уделяет особое внимание защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды. Страховой Дом ВСК осуществляет свою деятельность с 1992 года, имеет развитую филиальную сеть, ряд дочерних компаний, позиции организации на страховом рынке высокие — по итогам 9 месяцев 2023 года Страховой Дом ВСК занимает 5-е место в рэнкинге страховых компаний по общим сборам. Более 500 филиалов и отделений расположены в 78 регионах, общество уделяет большое внимание созданию единой среды взаимодействия центрального офиса с филиалами.
Как отмечают эксперты, компания активно проводит работу по охране окружающей среды. За последние несколько лет были проведены мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии, например, совершенствование схем электроснабжения, реконструкция и модернизация энергетических установок, внедрение новых технологий и оборудования, благодаря чему затраты на оплату электроэнергии остались на уровне 2017 года. Кроме того, Страховой Дом ВСК проводит мероприятия в области снижения объема и сортировки отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.
С целью популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всех подразделений в Москве и регионах. Также сотрудники Страхового Дома ВСК регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта. Для семей сотрудников ежегодно проводятся не только развлекательные мероприятия, но и спортивные, благотворительные, а также развивающие мероприятия.
Страховой Дом ВСК уделяет особое внимание профессиональному развитию сотрудников, реализации программ социальной поддержки персонала и благотворительной деятельности. Программы обучения доступны сотрудникам всех уровней, тематики обучения разнообразные — по развитию не только профессиональных, но и личностных качеств.
Правление и Совет директоров формируется с учетом опыта и профессиональных качеств претендентов, при этом отсутствует какая-либо дискриминация по полу, возрасту и иным формам человеческой идентичности. Гендерный состав Правления и Совета директоров в целом сбалансирован: доля женщин составляет 23%. В компании есть пенсионная программа для сотрудников, ведется учет численности сотрудников организации по полу, возрасту и категориям работников, однако эта отчетность не опубликована на сайте.
Компания участвует в благотворительных программах: Фонд развития футбола "Страна футбола"; автономная некоммерческая организация по реализации социально-культурных проектов "Гора Крестовая"; благотворительный фонд "Творчество"; региональный благотворительный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.