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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК подтвердил рейтинг устойчивого развития на уровне А2.esg

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подтвердил рейтинг устойчивого развития на уровне А2.esg — очень высокий уровень соответствия стандартам. Рейтинг присвоен аналитическим центром "БизнесДром".

По мнению аналитиков, компания активно внедряет стандарты устойчивого развития в свою деятельность, уделяет особое внимание развитию корпоративной социальной ответственности, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость. Кроме этого, компания уделяет особое внимание защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды. Страховой Дом ВСК осуществляет свою деятельность с 1992 года, имеет развитую филиальную сеть, ряд дочерних компаний, позиции организации на страховом рынке высокие — по итогам 9 месяцев 2023 года Страховой Дом ВСК занимает 5-е место в рэнкинге страховых компаний по общим сборам. Более 500 филиалов и отделений расположены в 78 регионах, общество уделяет большое внимание созданию единой среды взаимодействия центрального офиса с филиалами.

Как отмечают эксперты, компания активно проводит работу по охране окружающей среды. За последние несколько лет были проведены мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии, например, совершенствование схем электроснабжения, реконструкция и модернизация энергетических установок, внедрение новых технологий и оборудования, благодаря чему затраты на оплату электроэнергии остались на уровне 2017 года. Кроме того, Страховой Дом ВСК проводит мероприятия в области снижения объема и сортировки отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.

С целью популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всех подразделений в Москве и регионах. Также сотрудники Страхового Дома ВСК регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта. Для семей сотрудников ежегодно проводятся не только развлекательные мероприятия, но и спортивные, благотворительные, а также развивающие мероприятия.

Страховой Дом ВСК уделяет особое внимание профессиональному развитию сотрудников, реализации программ социальной поддержки персонала и благотворительной деятельности. Программы обучения доступны сотрудникам всех уровней, тематики обучения разнообразные — по развитию не только профессиональных, но и личностных качеств.

Правление и Совет директоров формируется с учетом опыта и профессиональных качеств претендентов, при этом отсутствует какая-либо дискриминация по полу, возрасту и иным формам человеческой идентичности. Гендерный состав Правления и Совета директоров в целом сбалансирован: доля женщин составляет 23%. В компании есть пенсионная программа для сотрудников, ведется учет численности сотрудников организации по полу, возрасту и категориям работников, однако эта отчетность не опубликована на сайте.

Компания участвует в благотворительных программах: Фонд развития футбола "Страна футбола"; автономная некоммерческая организация по реализации социально-культурных проектов "Гора Крестовая"; благотворительный фонд "Творчество"; региональный благотворительный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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