Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам 2023 года. Активы компании на 1 января 2024 года составили 916,6 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года. Кредитный портфель банка вырос на 8% до 816 млрд рублей. Качественный портфель кредитов предприятиям промышленности и операции на финансовых рынках обеспечили положительный финансовый результат деятельности опорного банка Ростеха. Прибыль по итогам 2023 года составила 16,8 млрд рублей. Она направляется на финансирование промышленности.

Таких результатов деятельности в 2023 году Новикомбанк достиг благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% — до 35,5 млрд рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7% — с 82,6 млрд рублей до 93,1 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах за 2023 год вырос на 12,8% и составил 826,5 млрд рублей.

В 2023 году Новикомбанк обеспечил финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям таких отраслей, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча и др. Финансовая организация не только обеспечивает кредитование текущей деятельности на конкурентоспособных условиях, но и поддерживает реализацию масштабных программ по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

В рамках Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года и других проектов авиастроения банк в прошлом году обеспечил организацию размещения облигационных займов программы облигаций на общую сумму 175,4 млрд рублей.

В фокусе внимания Новикомбанка в 2023 году было финансирование проектов с использованием мер господдержки, позволяющие предприятиям не только снижать стоимость привлекаемых ресурсов, но и высвобождать средства для инвестиций. Общий объем сделок, реализованных банком в сотрудничестве с институтами развития группы ВЭБ.РФ, превысил 100 млрд рублей. В частности, банк финансирует проекты промышленных предприятий по производству приоритетной продукции в рамках кластерной инвестиционной платформы — проекта Минпромторга России при участии Фонда развития промышленности (ФРП) и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Новикомбанк ведет работу по расширению линейки применяемых финансовых инструментов. В 2023 году была реализована первая для организаций оборонно-промышленного комплекса и для организаций Госкорпорации "Ростех" сделка с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в которой Новикомбанк выступил организатором и ключевым инвестором выпуска. Данный инструмент использовался и для финансирования компаний сегмента малого и среднего бизнеса.

Положительные результаты деятельности финансовой организации позволили в 2023 году выплатить дивиденды акционерам Новикомбанка в размере 4,9 млрд рублей, которые направляются на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов.

Эффективность утвержденной акционером модели развития Новикомбанка подтверждается высокими рейтингами ведущих российских кредитных агентств. В 2023 году НРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне AA|ru|, АКРА повысило рейтинг до АА-(RU).

"Из года в год, несмотря на вызовы времени, Новикомбанк стабильно демонстрирует положительные результаты деятельности, работая на благо наших клиентов, которые составляют основу экономики России. Мы стараемся предоставлять максимально выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных для государства отраслях. При участии банка с использованием ключевых механизмов государственной поддержки ведется стратегически важная работа по достижению технологического суверенитета России. Также Новикомбанк активно развивает портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, который служит приоритетной задаче поддержки кадрового потенциала российской промышленности", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.