16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера

Банки Финансы

За год портфель девелоперов жилья в Сбербанке увеличился на треть

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Застройщики жилой недвижимости активно выводили на рынок новые проекты и приобретали площадки, отрасль продолжила уверенный рост.

В 2023 году портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос до 4 трлн рублей, увеличившись на треть относительно 2022 года. Сегодня портфель жилья занимает примерно пятую часть кредитного портфеля корпоративных клиентов банка. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

"В 2023 году в Сбербанке было заключено более 2 300 договоров с лимитом 3,4 трлн рублей, что превышает показатели прошлого года на 11% и 16% соответственно. Прирост был обеспечен в основном за счет субъектов Российской Федерации. Лидирующие позиции по количеству заключенных договоров в 2023 году занимают Свердловская и Тюменская области, а также Краснодарский край. Текущая кредитная политика по данной отрасли позволяет кратно расти при сохранении качества портфеля. В 2024 году прирост можно обеспечить за счет скорости и применения новых технологий в кредитовании. Сейчас Сбер фокусируется именно на этом", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В прошлом году объем сделок начального финансирования и бриджей в Сбербанке вырос на более чем 50%. На конец 2023 года фактический остаток кредитного портфеля бриджей составил 422 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составляла около 280 млрд рублей. Лидером по заключению таких сделок является Москва.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3