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К концу года время принятия решений Сбером по заявкам на проектное финансирование жилья составит меньше недели

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Раньше рассмотрение банком заявки на проектное финансирование занимало один-два месяца, сегодня по некоторым сделкам процесс занимает до шести дней, а концу года это станет возможно для более чем половины сделок.

К концу 2024 года Сбер планирует более половины сделок проектного финансирования девелоперов одобрять при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

"На сегодняшний день полностью в процессе онлайн заключены четыре сделки с застройщиками. В новом году ставим себе цель развивать и совершенствовать эту технологию, увеличивая охват проектов и сокращая сроки принятия решения", — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В сентябре 2023 года Сбер заключил первую в стране сделку проектного финансирования с автоматически принятым решением. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта. Кредит банка на строительство жилья получил ведущий ставропольский застройщик ООО "СЗ ЭВИЛИН КМ-5", объем финансирования составил 2 млрд рублей.

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