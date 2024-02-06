Более 265 тысяч жителей Самарской области воспользовались сервисом Сбера "Деньги до зарплаты" в 2023 году

В 2023 году среди жителей Самарской области сервис для зарплатных клиентов Сбера "Деньги до зарплаты" получил особую популярность — по сравнению с 2022 годом спрос вырос почти в 3 раза. Всего за прошедший год Сбер выдал более 265 тысяч таких кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Чаще всего самарцы оформляли "Деньги до зарплаты" в октябре 2023 года — в этом месяце спрос на сервис был на 18% выше среднемесячных значений. Также по статистике, в Самарской области сервис был одинаково популярен как у мужчин, так и у женщин.
"Сервис "Деньги до зарплаты" — это удобный и надежный способ получить необходимую сумму денег здесь и сейчас. Сбер предоставляет денежные средства на 1 месяц до суммы, равной заработной плате. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При этом сам заем клиент может получить в день обращения без сбора документов и посещения офиса банка", — рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
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