Многодетная семья несколько лет разбирается с застройщиком, оставившим ее без дома

В семье Климовых четверо детей. Отец — военный ушел на СВО, недавно вернулся по ранению, но скоро отправится защищать родину снова. Мужчина винит себя в том, что не смог обеспечить семье уютный дом, хоть и старался. Правда, говорит, что сейчас благодарен Министерству обороны — жену и детей приютили в пос. Рощинский.

Напомним, история началась в 2018 году. Климовы получили субсидию как молодая семья на строительство дома в Нефтегорске.

"Нам выделили участок. Мы подвели туда коммуникации, решили строиться, — рассказывает Евгения Климова. — Подрядчика нам предложила администрация Нефтегорского района. Мы взяли визитку в жилищном отделе. Чиновники показали каталоги, сказали, что этот подрядчик работает с субсидиями по программе помощи молодым семьям. Ну у нас, естественно, было доверие, потому что администрация предложила. Мы никого не стали больше искать. Думали — в интернете можно и на мошенников нарваться. Соседи у нас тоже там же визитку взяли — им в итоге построили дом с горем пополам. А мы вообще не построились".

По словам женщины, подрядчик ООО "Твой дом" забрал государственную субсидию — около 900 тыс. руб. и начал работы на участке.

"Он нас не предупредил, когда будет заливать фундамент. А мы жили в Самаре. В один из дней мы приехали в Нефтегорск и увидели, что фундамент залит. Мы попросили представителя подрядчика, Сергея, показать накладные, отчитаться за потраченные деньги. Но он ничего показывать не стал", — рассказывает Евгения.

Женщину и ее мужа смутило то, что фундамент был очень маленький. "Многие соседи в это время строились, у них котлованы и фундаменты выглядели иначе. Мы поняли, что залитый у нас фундамент может просто не выдержать дом. И заподозрили, что подрядчик решил сэкономить на материалах, чтоб оставить больше денег себе. Кроме того, муж спросил подрядчика, где вырытая из котлована земля. Застройщик тоже не смог объяснить. Мы подумали, что эту землю подрядчик использовал ради экономии стройматериалов: песка, щебня", — рассказывает Евгения.

Сначала Климовы направили подрядчику претензию, затем обратились в местную полицию и заказали экспертизы. В итоге выяснили, что фундамент действительно не соответствует нормам. Подрядчик переделывать работы не стал, а многодетная семья подала иск в суд и выиграла процесс.

"Самое интересное, что подрядчик нам говорил, что достроит дом, и требовал перевести еще и маткапитал. Естественно, мы ничего больше переводить ему не стали. Ведь он потратил даже не всю субсидию от государства, которую у нас забрал. Он сам оценил фундамент в сумму около 400 тысяч. В результате суд установил, что мы правы и подрядчик должен переделать работы и построить дом (решение есть в распоряжении редакции — прим. Волга Ньюс). Но ничего этого не произошло, и деньги нам не вернули", — рассказывает Евгения.

По словам многодетной матери, одновременно с этим появились данные, что в суд подрядчик принес "липовые" накладные. Заинтересовались ситуацией после многочисленных жалоб и в областной полиции. Только вот добиться от строителя действий, несмотря на решение суда, пока не удалось.

Тогда Евгения Климова пожаловалась депутату Государственной думы РФ Александру Хинштейну. Также, как отмечает Евгения, проблема с конкретным застройщиком может быть массовой. Женщина рассказывает, что на этапе судебного процесса нашла другие решения по аналогичным ситуациям. Кроме того, она уже познакомилась с несколькими людьми, которые недовольны работой этого подрядчика. Все они из разных населенных пунктов региона. Кто-то якобы даже пожаловался, что построенные дома уже начали рушиться.

"Мое мнение, что здесь состав преступления налицо, что это возмутительная история, которая должна получить правовую оценку. Государство выделяет средства из бюджета для поддержки многодетных семей. Это важнейшая задача, ее поставил лично президент. Вместо того чтобы строить нормальные дома и заселять многодетных, появляются "жучки", которые просто злоупотребляют незнанием людьми норм и законов", — прокомментировал некоторое время назад парламентарий. Депутат настаивал на возбуждении уголовного дела.

6 февраля Евгения Климова снова пришла на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Она рассказала, что дважды после обращения к парламентарию полиция Нефтегорского района возбуждала уголовные дела. Но затем, когда ситуация "подзабывалась", дела прекращали.

Александр Хинштейн сообщил, что намерен добиваться передачи расследования в ГСУ ГУ МВД по Самарской области.