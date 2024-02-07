Более 23 тысяч самарцев остались ночью без воды из-за коммунальной аварии

Во вторник, 6 февраля, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 560 мм (сети — ООО "Аква-Строй") на бульваре Ивана Финютина, 8 в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На время проведения работ без холодного водоснабжения оставались потребители 178 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 23373 человека, из них — 5840 детей.
В региональном управлении МЧС России уточнили, что в 5:00 7 февраля водоснабжение потребителей было восстановлено.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.