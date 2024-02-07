Более 23 тысяч самарцев остались ночью без воды из-за коммунальной аварии

Во вторник, 6 февраля, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 560 мм (сети — ООО "Аква-Строй") на бульваре Ивана Финютина, 8 в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На время проведения работ без холодного водоснабжения оставались потребители 178 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 23373 человека, из них — 5840 детей.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что в 5:00 7 февраля водоснабжение потребителей было восстановлено.