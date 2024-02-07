В Самаре водитель ВАЗа въехал в стоящий грузовик

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Во вторник, 6 февраля, в 12:10 22-летний водитель на ВАЗ-2107 напротив дома № 16 по ул. Кашпирской совершил наезд на припаркованный у правого края проезжей части "Луидор".

Фото: ГУ МВД по Самарской области