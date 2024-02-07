Два человека погибли при столкновении Hyundai и КамАЗ в Самарской области

В среду, 7 февраля, в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На 2 км дороги Отрадный — Богатое столкнулись Hyundai и КамАЗ. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Кроме того, два несовершеннолетних пассажира той же машины попали в больницу.
На месте ДТП работает руководство областной Госавтоинспекции и территориального отдела полиции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!