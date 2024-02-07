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Новикомбанк увеличил лимит по размещению НСО на выгодных условиях

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил лимит по размещению свободных денежных средств для юридических лиц до 1 млрд рублей по продукту "НСО с фиксированной ставкой", который позволяет получать от 14,8% до 16,3% годовых на неснижаемый остаток на расчетных счетах.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Помимо высокой доходности, удобство данного продукта состоит в том, что клиенты Новикомбанка могут выгодно размещать свободные средства в онлайн режиме через систему "Клиент-Банк" без согласования со службами банка. Ставка по продукту варьируется в зависимости от срока и суммы размещения и рассчитывается автоматически при оформлении заявки.

Максимальный срок размещения — 90 дней. Обязательным условием размещения средств по продукту является наличие действующего генерального соглашения, которое можно заключить в течение 1 рабочего дня через систему "Клиент-Банк".

"Ориентируясь на поддержку приоритетных отраслей российской промышленности, Новикомбанк традиционно предоставляет наиболее выгодные условия финансирования для своих корпоративных клиентов. Поэтому, запуская в прошлом году продукт "НСО с фиксированной ставкой", мы стремились предоставить партнерам еще один механизм получения прибыли. При запуске продукта лимит составлял 100 млн рублей. Но увидев интерес со стороны клиентов и оценив потенциал данного предложения для бизнеса, было решено увеличить лимит по размещению сначала до 500 млн рублей, а теперь и до 1 млрд рублей", — рассказал вице-президент Новикомбанка, директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

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