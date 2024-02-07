Химия успеха, физика достижений: стартует Всероссийская просветительская акция Знание.Наука

Более 300 мероприятий во всех регионах страны организуют филиалы Российского общества "Знание" в преддверии Дня Российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля.
Всероссийская просветительская акция Знание.Наука позволит молодым ученым и их наставникам выступить перед новой аудиторией, рассказать свои достижения в области науки всем слушателям.
Исследователи раскроют участникам мероприятий, чем занимаются современные российские ученые в области нейробиологии, космонавтики, медицины, IT, экологии, истории и педагогики и др. В формате мастер-классов, батлы, квизов, лекций, арт-лабораторий слушатели ознакомятся с разработками российских ученых в области квантовых технологий и нейросетей, об исследованиях черных дыр, археологических экспедициях. Одним из блоков встреч станет презентация достижений науки в 21 веке.
Так, в канун Дня российской науки в Самарском государственном техническом университете прошел комплекс просветительских мероприятий, призванный ознакомить гостей вуза с передовыми достижениями отечественных ученых, новыми прорывными технологиями, а также о роли самарской науки в России. Лекторы Российского общества "Знание" рассказали гостям о научных разработках самарских инженеров в области машиностроения, химии, нефтегазового дела, фармацевтики и биотехнологии. Гости мероприятий приняли участие в тематическом квизе, ответы на вопросы которого еще раз продемонстрировали научный и технологический потенциал Самарской области.
На базе школы № 121 Самары 8 февраля пройдет форум "Когда твой наставник — ученый", где лекторы Российского общества "Знание" доктор философских наук, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Светлана Соловьева, кандидаты экономических наук, доценты кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Александр Лисянский и Елена Солодова обсудят с участниками профессии будущего.
"Сегодня очень важно привлекать молодых людей к развитию науки, показывать им, какие существуют возможности, рассказывать о новых направлениях, в которых они могут развиваться. Именно на это направлены проекты Общества "Знание". Мы стараемся на примерах молодых ученых, демонстрировать научные достижения. Это хороший мотиватор для детей, которые в будущем могут выбрать науку своим профессиональным путем", — сказала директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.
Самарский государственный институт культуры совместно с Выставочным комплексом "Экспо-Волга" проведут научно-популярное мероприятие "БИТВА НАУК" на площадке Поволжского книжного фестиваля. Площадка призвана популяризировать науки, формировать пространство для неофициальной научной коммуникации и выявить молодых лидеров Самарской науки.
День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. История праздника начинается еще со времен Петра I. По его велению в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. Она принципиально отличалась от зарубежных аналогов, объединяя гимназию и университет. В этом году Российская академия наук отмечает свое 300-летие.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Основные цели Десятилетия — привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.