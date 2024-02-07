В трех районах области временно отключат свет 8 и 9 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);

08.02.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Советский Нурлат

08.02.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха

08.02.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воскресенка

09.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая);

09.02.2024 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Шламка

09.02.2024 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Новый Нурлат

09.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Прибой (ул. Вишневая, ул. Речная, ул. Раздольная, ул. Садовая, ул. Цветочная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.