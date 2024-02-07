ВСК каждый день 2023 года выплачивала клиентам свыше 133 млн рублей

В 2023 году Страховой Дом ВСК суммарно выплатил своим клиентам свыше 48,6 млрд рублей, в среднем — более 133 млн в день.
Всего в 2023 году компания урегулировала более 1,4 млн страховых случаев, из которых почти 1,3 млн приходится на договоры физических лиц (ФЛ), а 129 тыс. — на юридических лиц (ЮЛ). Так, в среднем ежеминутно ВСК урегулировала сразу по 3 страховых случая.
Страховой Дом ВСК первым реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, новшество было презентовано в ноябре на форуме FINOPOLIS 2023. Годом ранее ВСК первыми запустили возможность оформления ДТП с помощью электронного европротокола в мобильном приложении. А в 2020 году ВСК также первыми в России запустили технологию удаленного урегулирования страховых случаев по каско. На сегодняшний день более 65% страховых случаев урегулируется дистанционно.
В декабре 2023 года ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО. На данный момент система доступна клиентам компании в пилотном режиме в Ростовской области и Краснодарском крае. В планах ВСК масштабировать сервис во всех регионах России, а также запустить выплаты по СБП в рамках онлайн-урегулирования.
Данные технологии представлены на выставке "Россия" на ВДНХ. В рамках экспозиции "Умные финансы" ВСК демонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, делится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса. На площадке размещен интерактивный стенд с настоящим автомобилем, на котором любой желающий может протестировать урегулирование страхования по ОСАГО. С момента начала работы выставки ее посетило свыше 160 тыс. человек, в том числе Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Сервис удаленного урегулирования по ОСАГО уже полностью — от подписания заявления до урегулирования страхового события — интегрирован в мобильное приложение "ВСК Страхование". При заполнении заявления большая часть данных автоматически поступает из электронного профиля гражданина, подпись ставится при помощи сервиса Госключ, при повреждении авто стоимость ущерба оценивает искусственный интеллект, а деньги выплачиваются в один клик менее чем за 1 минуту при помощи системы быстрых платежей (СБП). Эти технологии позволяют сделать страхование более удобным для клиентов и повышают привлекательность цифровых сервисов", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.