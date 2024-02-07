ВСК каждый день 2023 года выплачивала клиентам свыше 133 млн рублей

В 2023 году Страховой Дом ВСК суммарно выплатил своим клиентам свыше 48,6 млрд рублей, в среднем — более 133 млн в день.

Всего в 2023 году компания урегулировала более 1,4 млн страховых случаев, из которых почти 1,3 млн приходится на договоры физических лиц (ФЛ), а 129 тыс. — на юридических лиц (ЮЛ). Так, в среднем ежеминутно ВСК урегулировала сразу по 3 страховых случая.

Страховой Дом ВСК первым реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО, новшество было презентовано в ноябре на форуме FINOPOLIS 2023. Годом ранее ВСК первыми запустили возможность оформления ДТП с помощью электронного европротокола в мобильном приложении. А в 2020 году ВСК также первыми в России запустили технологию удаленного урегулирования страховых случаев по каско. На сегодняшний день более 65% страховых случаев урегулируется дистанционно.

В декабре 2023 года ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО. На данный момент система доступна клиентам компании в пилотном режиме в Ростовской области и Краснодарском крае. В планах ВСК масштабировать сервис во всех регионах России, а также запустить выплаты по СБП в рамках онлайн-урегулирования.

Данные технологии представлены на выставке "Россия" на ВДНХ. В рамках экспозиции "Умные финансы" ВСК демонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, делится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса. На площадке размещен интерактивный стенд с настоящим автомобилем, на котором любой желающий может протестировать урегулирование страхования по ОСАГО. С момента начала работы выставки ее посетило свыше 160 тыс. человек, в том числе Министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Сервис удаленного урегулирования по ОСАГО уже полностью — от подписания заявления до урегулирования страхового события — интегрирован в мобильное приложение "ВСК Страхование". При заполнении заявления большая часть данных автоматически поступает из электронного профиля гражданина, подпись ставится при помощи сервиса Госключ, при повреждении авто стоимость ущерба оценивает искусственный интеллект, а деньги выплачиваются в один клик менее чем за 1 минуту при помощи системы быстрых платежей (СБП). Эти технологии позволяют сделать страхование более удобным для клиентов и повышают привлекательность цифровых сервисов", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.