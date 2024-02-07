Самарские студенты стали участниками интеллектуальной игры от Сбера

Сбербанк организовал квиз для самарских студентов 3-4 курсов экономических специальностей. За победу боролись команды из четырёх вузов региона. Мероприятие прошло на территории головного офиса банка.

Для участников были подготовлены шесть тематических раундов с вопросами об истории Сбера, современных технологиях, искусственном интеллекте и молодёжных трендах. По итогам квиза каждый участник был награждён дипломом Сбера, а победители получили возможность встретиться с управляющим Самарским отделением Сбербанка для обсуждения карьерных перспектив в банковской сфере.

"Сотрудничество с вузами Самарской области является для нас одним из приоритетных направлений. Мы активно поддерживаем молодежь, стремимся развивать их потенциал и пополнять кадровый резерв, предоставляя студентам возможность проходить практику в Сбербанке, участвовать в наших программах стажировок и получать ценный опыт работы", — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"СГЭУ сотрудничает со Сбером по целому ряду направлений уже не первый год. Так, например, именно Сбербанк стал одним из первых, с кем был опробован такой формат практико-ориентированного обучения, как корпоративные школы. Сегодня специалисты банка проводят для студентов большое число мероприятий, причем не только образовательных, но и интеллектуально-развлекательных. Хороший пример — прошедший квиз для студентов выпускных курсов экономических специальностей. И мы горды тем, что команда именно наших студентов одержала победу", — отметила врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кандрашина.