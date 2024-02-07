РСХБ поддержал производителей органики на 6,5 млрд рублей в 2023 году

О комплексной программе содействия производителям органической продукции Россельхозбанка рассказали заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов и директор фонда "Органика" Вячеслав Федюнин на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо 2024".

"У органического производства большое будущее в России. РСХБ работает в двух направлениях. Во-первых, мы наращиваем финансовую поддержку. Так, за один только 2023 год производители органики получили от банка кредитную поддержку в размере 6,5 млрд рублей. Наше второе направление — объединение в единое сообщество всех, кто заинтересован в развитии органической продукции, повышение квалификации участников рынка, распространение правильных знаний об этом направлении", — сообщил Денис Константинов.

Наравне с кредитованием для "органиков" доступны страхование, лизинг, факторинг, обучение в "Школе фермера".

Большой комплекс возможностей предоставляют сервисы экосистемы Своё. На платформе РСХБ "Я в Агро", созданной для тех, кто ищет работу в сельском хозяйстве или хочет получить агрообразование, производители органики найдут более 30 подходящих программ обучения. Также к их услугам крупнейший маркетплейс фермерских товаров Своё Родное и агрегатор сельских путешествий Своё За городом: производитель может пригласить гостей собственными глазами увидеть, как создаётся органическая продукция. Кроме того, оборудование и высокотехнологичные агросервисы можно найти на B2B-площадке Своё Фермерство.

В 2021 году при поддержке Россельхозбанка начал работу Фонд "Органика" Россельхозбанка. Первым направлением деятельности организации служит популяризация органической продукции. В конкурсах фонда приняли участие уже более 1000 учеников почти 60 школ. Второе направление — проведение премий. Третье — обучение и поддержка производителей органики. Фонд оказал грантовую поддержку в размере свыше 4,4 млн рублей, проводит стажировки, экспертные сессии и вебинары. Четвёртое направление — развитие партнёрских отношений: проведено более 60 мероприятий, участниками которых стали более 46 тыс. человек.

Одним из крупнейших мероприятий отрасли стала Всероссийская ярмарка органической продукции, состоявшаяся в 2023 году в Санкт-Петербурге во время Невского международного экологического конгресса. Ярмарку посетили 45 тыс. петербуржцев и гостей города, а продажи от 60 производителей составили 15,4 тонн на более чем 6,3 млн рублей.