В нацпарке "Самарская Лука" автомобилист насмерть сбил косулю

31 января на на 7 километре автомобильной дороги Рождествено — Шелехметь (территория Рождественского участка нацпарка "Самарская Лука") госинспекторы по охране окружающей среды национального парка обнаружили сбитую автомобилем сибирскую косулю, сообщает пресс-служба "Самарской Луки".

Дикое животное в результате ДТП погибло. Виновник аварии с места происшествия скрылся, со.

"На место немедленно был вызван наряд полиции ПП No 49 с. п. Рождествено ОМВД России по Волжскому району. С места ДТП сотрудниками полиции изъяты фрагменты автомобильной облицовки. Предпринятыми совместно мерами поиска, совершивший ДТП автомобиль с характерными повреждениями под управлением гражданина N был установлен. Виновник правонарушения задержан, доставлен в полицию и дал признательные показания. Ведется проверка", - отмечается в сообщении.



Ущерб, нанесенный биоресурсам национального парка в результате ДТП, составил 40 тыс. рублей и будет взыскан с виновника в установленном законом порядке.