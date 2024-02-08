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Происшествия

В ночь на 8 февраля в Самаре 8 тысяч человек остались без тепла в батареях

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 февраля, в 19:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 400 мм на ул. Гастелло, 46 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На время проведения работ без теплоснабжения оставались потребители 17 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 8866 человек, в том числе 522 ребенка.

Теплоснабжение социально-значимых объектов не было нарушено. Для ликвидации происшествия привлекались 14 человек и пять единиц техники. В 5:44 теплоснабжение потребителей было восстановлено.

Гид потребителя

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